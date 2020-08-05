Йошкар-Ола, , 03:33 — REGNUM В Республике Марий Эл четыре человека, в том числе один ребёнок, пострадали в результате наезда легкового автомобиля на пешеходов на автодороге вблизи села Усола Горномарийского района. Об этом 5 августа сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, сообщение о наезде легкового автомобиля Lada Priora на семерых пешеходов на местной автодороге «Козьмодемьянск — Носелы» поступило в 22:20 4 августа. В результате произошедшего ДТП погибших нет.

При ДТП пострадали четыре человека, в том числе один ребёнок, они госпитализированы. Для ликвидации возникшего пожара привлекался пожарный расчёт.

Отмечается, что движение по автодороге затруднено не было, дорога не перекрывалась.