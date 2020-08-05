Багдад, , 03:17 — REGNUM В «Зелёной зоне» в центре столицы Ирака Багдаде упала ракета. Об этом 5 августа сообщает телеканал Al Hadas.

По его данным, ракета упала неподалёку от посольства США. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ответственность за обстрел «зеленой зоны» Багдада, где расположены основные правительственные учреждения и иностранные посольства, пока не взяла ни одна из террористических группировок.

Как сообщало ИА REGNUM, две ракеты прилетели на территорию аэропорта иракской столицы 30 июля. По данным вооружённых сил Ирака, ракетные атаки на аэропорт Багдада велись из двух разных точек.

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