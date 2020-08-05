Нью-Йорк, США, , 03:17 — REGNUM На восточном побережье США из-за тропического шторма «Исаиас» погибли четыре человека. Об этом со ссылкой на местные власти 4 августа сообщает телекомпания ABC.

Два человека погибли в штате Северная Каролина из-за торнадо, которые были вызваны штормом. Ещё о двух погибших позднее сообщили в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.

Отмечается, что всего на восточном побережье США от Северной Каролины до Нью-Джерси было зафиксировано 21 торнадо.

Как сообщало ИА REGNUM, более 2,7 млн жителей в восьми штатах на восточном побережье США остались без электроэнергии в результате воздействия тропического шторма «Исаиас». Наиболее пострадавшими от шторма оказались жители штата Нью-Джерси, где было зафиксировано более 1,3 млн отключений электроэнергии.

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