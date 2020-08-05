Бейрут, , 02:41 — REGNUM Режим чрезвычайного положения на 14 дней необходимо ввести в ливанской столице Бейрут в связи со взрывом в городском порту, заявил премьер-министр Ливана Хасан Диаб, сообщает канцелярия главы государства на своей странице в Twitter.

Заявление руководителя правительства было сделано в рамках экстренного заседания Верховного совета обороны Ливана, который уже объявил город зоной бедствия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что, по мнению американских военных, в порту Бейрута могли взорвать бомбу.

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