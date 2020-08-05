Вашингтон, , 02:20 — REGNUM Военные США предполагают, что в порту Бейрута могли взорвать бомбу, заявил американский президент Дональд Трамп в ходе брифинга.

Так, он уточнил свое заявление об «ужасной атаке» на Ливан. По словам главы государства, у него была встреча с рядом американских генералов, которые высказали данную версию.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа телеканал Al Jazeera распространил информацию о том, что число жертв взрыва в порту Бейрута выросло до 78, а количество пострадавших превысило 4 тысячи.

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