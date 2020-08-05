Нью-Джерси, США, , 02:32 — REGNUM Более 2,7 млн жителей в восьми штатах на восточном побережье США остались без электроэнергии в результате воздействия тропического шторма «Исаиас». Об этом со ссылкой на данные энергетических компаний 4 августа сообщает телекомпания CNN.

Отмечается, что наиболее пострадавшими от шторма оказались жители штата Нью-Джерси. По словам губернатора Фила Мерфи, которые он написал на своей странице в Twitter, в штате «поступили сообщения о более 1,3 млн нарушений подачи электроэнергии».

В штате Северная Каролина без электроэнергии оказались более 303 тысяч жителей. В Вирджинии — более 347 тысяч, в Мэриленде — более 43,8 тысяч.

Как сообщало ИА REGNUM, ураган «Исаиас», который ранее сформировался в Атлантическом океане и обрушился на побережье американского штата Северная Каролина, ослабел до уровня тропического шторма. В настоящее время сильные дожди и ветер с угрозой торнадо начали распространяться на территорию штата Вирджиния.

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