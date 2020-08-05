Вашингтон, 5 августа 2020, 01:44 — REGNUM Взрыв в порту ливанской столицы является «ужасной атакой», заявил президент США Дональд Трамп 4 августа в ходе брифинга.
При этом основной версией произошедшего является самопроизвольный подрыв взрывчатых веществ.
Американский лидер отметил, что народ США молится о жертвах трагедии и готов помочь Ливану.
Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Ливана Хассан Дияб заявил, что причиной взрыва в порту Бейрута стало ненадлежащее хранение 2,75 тысячи тонн аммиачной селитры.
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