Порт-Вила, , 01:18 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Вануату, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков находится в 176 километрах к северо-западу от города Сола. Очаг сейсмособытия располагался на глубине 84,73 километра. Данных о возможных жертвах или разрушениях не поступало. Угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа землетрясение магнитудой 5,4 произошло у берегов Папуа — Новой Гвинеи. Данных о пострадавших или разрушениях не поступало.

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