Бейрут, , 01:01 — REGNUM Причиной взрыва в порту Бейрута стало ненадлежащее хранение в течение шести лет 2,75 тысячи тонн аммиачной селитры, заявил премьер-министр Ливана Хассан Дияб, сообщает канцелярия ливанского президента на своей странице в Twitter.

Глава правительства назвал недопустимым данный факт и пообещал «самые суровые меры наказания» в отношении виновных.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате мощного взрыва в порту ливанской столицы погибли не менее 73 человек. Еще более 3,7 тысячи пострадали. Также разрушена часть городского порта.

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