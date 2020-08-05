Бейрут, , 00:49 — REGNUM Комиссию для изучения всех обстоятельств произошедшего в Бейруте взрыва потребовал создать премьер-министр Ливана Хасан Диаб. Об этом 5 августа сообщает телеканал «Аль-Джазира».

"Мы призываем к формированию комиссии для расследования взрыва в Бейруте с тем, чтобы результаты проверки были обнародованы в течение 48 часов», — приводит телеканал слова главы правительства Ливана.

Напомним, в результате взрыва в Бейруте оказалась уничтожена часть морского порта, а также погибли не менее 50 человек и еще более 2,5 тыс. пострадали.

Как сообщало ИА REGNUM, столица Ливана Бейрут из-за мощного взрыва в городском порту решением Высшего совета обороны страны объявлена районом стихийного бедствия. Объявление сделано на посвящённом произошедшей трагедии экстренном заседании под председательством президента Ливана Мишеля Ауна.

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