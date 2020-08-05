Бейрут, , 00:40 — REGNUM По меньшей мере 73 человека погибли и еще более 3,7 тыс. пострадали при взрыве в порту Бейрута в Ливане, 4 августа передает телеканал LBC со ссылкой на ливанского министра здравоохранения Хамада Хасана.

Ранее распространилась информация о 50 погибших и около 2,5 тыс. пострадавших.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа Высший совет обороны Ливана объявил Бейрут зоной стихийного бедствия из-за взрыва в порту.

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