Порт-Морсби, , 00:31 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,4 у берегов Папуа — Новой Гвинеи, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр сейсмособытия располагался в 102 километрах к северо-востоку от города Финшхафен. Очаг землетрясения залегал на глубине 170,85 километра. Информации о возможных разрушениях или пострадавших не поступало, угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа землетрясение магнитудой 4,5 произошло на территории Индонезии. Пострадавших не было.

Читайте ранее в этом сюжете: У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 4,5