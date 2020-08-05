Бейрут, 5 августа 2020, 00:25 — REGNUM Районом стихийного бедствия объявлена столица Ливана Бейрут решением Высшего совета обороны страны из-за мощного взрыва в городском порту, сообщает на сайте главы государства.
Объявление сделано на экстренном заседании, посвященном происшествию. Председателем собрания стал ливанский президент Мишель Аун.
Как сообщало ИА REGNUM, в результате взрывов в Бейруте уничтожена часть городского порта, а также погибли не менее 50 человек и еще более 2,5 тыс. пострадали.
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