Бейрут, , 23:16 — REGNUM Несколько сотрудников командования Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL) пострадали в результате взрыва в порту Бейрута. Об этом сообщается в микроблоге командования в Twitter.

Как уточняется, миротворцы находились на военном судне UNIFIL, которое получило повреждения при взрыве.

Подробностей о количестве пострадавших и их состоянии в сообщении не приводится.

Согласно последним данным, в результате взрыва в порту столицы Ливана погибли более человек, свыше трёх тысяч человек пострадали.

Взрывом разрушен порт, повреждено и разрушено множество зданий в прилегающем квартале, в том числе здание МИД Ливана. Повреждены здания дипломатических представительств других стран.

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