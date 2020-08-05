Казань, , 09:14 — REGNUM Руководству центрального универмага в столице Татарии выдано предписание о необходимости в течение трех суток привести парковочные места в соответствие с правилами дорожного движения и законодательством страны. Первую в России, как заявляли в администрации универмага, парковку для женщин ликвидируют.

По словам начальника ГИБДД Казани Игоря Новикова, парковка — это территория общего пользования, которая должна соответствовать ГОСТу. Ограничения на парковке по половому признаку, вере и цвету кожи не предусмотрены регламентом. Исключения есть только для маломобильных групп граждан, все остальные должны следовать правилам дорожного движения в рамной степени.

Торговый центр, в случае отказа от устранения недостатков при организации паркинга, получит приличный штраф, сообщает бизнес-онлайн.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в столице Татарии на территории центрального универмага создали автопарковку для женщин, которая отличается размерами от других паркингов. По словам представителей центра, она впервые появилась не только в республике, но и в России.

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