Бейрут, , 22:39 — REGNUM Взрыв в морском порту Бейрута был сопоставим с землетрясением магнитудой 4,5. Об этом сообщил руководитель Иорданской сейсмологической обсерватории Махмуд аль-Карьюти.

По его словам, соответствующие данные были зафиксированы в 18:08 по местному времени иорданскими станции мониторинга подземных толчков.

Согласно последним данным, в результате взрыва в порту столицы Ливана днём 4 августа погибли по меньше мере 50 человек, порядка трёх тысяч человек пострадали. Взрыв уничтожил часть порта и повредил множество домов в прилегающем квартале.

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