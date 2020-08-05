Казань, , 09:06 — REGNUM В Татарии сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ совместно с сотрудниками отдела «К» установили неправомерный доступ к компьютерной информации и мошенничество со стороны замначальника отдела обслуживания физлиц и продаж одного из банков. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского управления МВД.

Злоумышленница незаконно изменяла в компьютерной программе банка информацию по лимитам денежных средств на картах, выпущенных на свое имя. Финансовая организация недосчиталась более 2,7 млн рублей.

В отношении подозреваемой возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации») и ч. 4 ст. 159.6 УК РФ («Мошенничество в сфере компьютерной информации»). Женщине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, на уловки мошенников попалась преподаватель колледжа из Набережных Челнов. С заявлением в полицию обратилась 29-летняя девушка, которая перевела мошенникам более 1,5 млн рублей.

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