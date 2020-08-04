Бейрут, , 22:20 — REGNUM В настоящий момент число раненых в результате взрыва в порту Бейрута составляет около 2500 человек, число может ещё возрасти, 4 августа сообщает агентство Reuters.

По информации Минздрава Ливана, ранения получили многие жители северной части Бейрута. Наиболее тяжелой ситуация является в районе порта, однако ранения от разбитых стекол получили и жители домов и прохожие в значительном удалении от взрыва.

Медицинские чиновники сообщают как минимум о 25 погибших от взрыва, однако точное число жертв пока не подсчитано и, скорее всего, является гораздо большим.

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