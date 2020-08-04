Париж, , 22:12 — REGNUM Министерство иностранных дел Франции выразило соболезнования и пообещало оказать помощь Ливану, 4 августа сообщает Agence France-Presse.

Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Франция «готова поддержать Ливан» в связи со взрывом в порту Бейрута.

Мощный взрыв в в столице Ливана уничтожил часть порта и нанес серьезные повреждения окружающим районам. Ранения получили сотни человек, число жертв до сих пор не подсчитано.

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