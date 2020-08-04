Бейрут, 4 августа 2020, 22:03 — REGNUM Три десятка человек стали жертвами взрыва в порту Бейрута, передаёт 4 августа Al Hadath.
По данным ливанского минздрава, свыше трёх тысяч человек пострадали при взрыве.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский президент Владимир Путин выразил соболезнования народу Ливана в связи со взрывом в Бейруте.
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