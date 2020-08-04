Москва, , 21:49 — REGNUM Президент России Владимир Путин направил президенту Ливана Мишелю Ауну телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью людей при взрыве в порту Бейрута. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства отметил, что «в России разделяют скорбь ливанского народа», и попросил «передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим».

Согласно последним данным, в результате мощного взрыва, произошедшего днём 4 августа в порту столицы Ливана, погибли не менее 12 человек, несколько сотен человек пострадали. Взрыв уничтожил часть порта и повредил множество домов в прилегающем квартале.

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