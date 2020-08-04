Бейрут, , 21:49 — REGNUM По сообщению ливанских медицинских чиновников, в результате взрыва в порту Бейрута получили ранения 400—500 человек, 4 августа передает Al Jazeera.

Приблизительное число погибших в результате взрыва до сих пор не подсчитано. Ранее сообщалось о десяти жертвах взрыва, однако число погибших явно больше.

Взрыв в столице Ливана уничтожил часть порта и повредил сотни домов в окружающих районах. Мощность взрыва составляла около 100 тонн в тротиловом эквиваленте.

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