Бейрут, , 21:39 — REGNUM Премьер-министр Ливана Хасан Диаб призвал молиться за жертв и здоровье раненых в результате взрыва в порту Бейрута, 4 августа передает Al Jazeera.

Правительство Ливана уже объявило 5 августа днем общенационального траура. Президент Ливана Мишель Аун созвал Совет безопасности страны.

Взрыв в Бейруте мощностью около 100 тонн в тротиловом эквиваленте уничтожил часть порта и повредил множество домов в соседних районах. Число жертв до сих пор неизвестно.

Читайте также: Взрывная волна из Бейрута добралась до Кипра