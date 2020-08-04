Бейрут, 4 августа 2020, 21:27 — REGNUM Министр внутренних дел Ливана Мохаммед Фехми сообщил, что в порту Бейрута, вероятнее всего, взорвалась аммиачная селитра, 4 августа передает Al Jazeera.
Аммиачная селитра, нитрат аммония, является распространенным удобрением, однако также используется в качестве компонента взрывчатых веществ.
Министр, который находится в районе порта после взрыва, заявил журналистам, что власти проведут расследование всех обстоятельств трагедии.
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