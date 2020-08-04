Вашингтон, 4 августа 2020, 21:12 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа следит за ситуацией после взрыва в Бейруте, 4 августа сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома.
Представитель Белого дома Кейли Макинани сообщила, что у администрации пока нет точной информации, что могло стать причиной мощного взрыва.
Взрыв в порту столицы Ливана мощностью около 100 тонн в тротиловом эквиваленте разрушил часть порта и прилегающих районов, ранения получили сотни человек.
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