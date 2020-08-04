Бейрут, , 20:51 — REGNUM Президент Ливана Мишель Аун объявил о созыве Совета безопасности страны после мощного взрыва в порту Бейрута, 4 августа сообщает агентство Reuters.

Взрыв в Бейруте разрушил порт и серьезно повредил ближайшие районы, в сотнях домов по всей столице Ливана выбило стекла. Десятки человек погибли, ранения получили сотни человек.

Взрывная волна из порта Бейрута достигла даже Кипра — жители Никосии сообщили, что слышали громкий хлопок, в домах тряслись окна.

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