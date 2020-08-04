Бейрут, , 20:40 — REGNUM В Ливане 5 августа объявлено днём общенационального траура по жертвам взрыва в Бейруте. Такое решение принял премьер-министр страны Хасан Диаб, передаёт Sky News Arabia.

По предварительным данным, в результате взрыва на корабле с пиротехникой в порту Бейрута погибли не менее десяти человек, сотни пострадавших доставляют в медицинские учреждения.

Взрывной волной оказалось повреждено множество домов в прилегающем квартале, под завалами могут находиться люди.

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