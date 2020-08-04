Анкара, , 20:30 — REGNUM Турция готова оказать Ливану всю возможную помощь в ликвидации последствий взрыва в порту Бейрута. Об этом сообщил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын на своей странице в Twitter.

Он также выразил соболезнования погибшим в результате взрыва и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

В результате взрыв на корабле с пиротехникой днём 4 августа в порту столицы Ливана погибли не менее десяти человек, сотни человек пострадали. Взрывной волной затронуло прилегающий квартал, под завалами повреждённых домов могут находиться люди.

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