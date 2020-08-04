Бейрут, 4 августа 2020, 20:22 — REGNUM Мощность взрыва, который прогремел сегодня, 4 августа, в порту столицы Ливана, оценивается экспертами ориентировочно в 50−100 тонн тротила, сообщает телеграмм-канал Александра Михайлова.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв прогремел в порту Бейрута вечером 4 августа. Точно известно о десяти погибших и сотнях раненых.
Пострадало здание российского посольства. Рассматриваются несколько версий случившегося.
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