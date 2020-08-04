Бейрут, 4 августа 2020, 20:05 — REGNUM Как минимум десять человек стали жертвами взрыва в порту столицы Ливана 4 августа, сообщает Reuters.
К настоящему моменту на месте ЧП обнаружено десять мёртвых тел, которые доставлены в больницы.
Читайте также: При взрыве в Бейруте повреждено здание посольства России
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о шести телах, найденных в пострадавшем от взрыва районе.
Минздрав Ливана заявляет, что в результате взрыва пострадало «очень много людей». По некоторым данным, речь идёт о сотнях раненых.
Читайте ранее в этом сюжете: При взрыве в столице Ливана погибли шесть человек