Бейрут, , 20:05 — REGNUM Как минимум десять человек стали жертвами взрыва в порту столицы Ливана 4 августа, сообщает Reuters.

К настоящему моменту на месте ЧП обнаружено десять мёртвых тел, которые доставлены в больницы.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о шести телах, найденных в пострадавшем от взрыва районе.

Минздрав Ливана заявляет, что в результате взрыва пострадало «очень много людей». По некоторым данным, речь идёт о сотнях раненых.

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