Бейрут, , 19:59 — REGNUM Фасад здания посольства России в Ливане получил повреждения в результате взрыва, произошедшего в порту Бейрута. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя посольства.

Отмечается, что никто из сотрудников дипломатической миссии при этом не пострадал.

Как передавало ИА REGNUM, мощный взрыв на корабле с пиротехникой произошёл днём 4 августа в порту столицы Ливана. Взрывной волной затронуло прилегающий квартал, несколько домов оказались частично разрушено. Под завалами могут находиться люди.

По предварительным данным, погибли не менее десяти человек. СМИ также сообщают о сотнях пострадавших.

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