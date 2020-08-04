Бейрут, 4 августа 2020, 19:45 — REGNUM От взрыва в порту Бейрута пострадали многие сотни человек, приблизительное число жертв пока не подсчитано, 4 августа передает ливанский телеканал LBC.
По сообщению минздрава Ливана, ранения в результате взрыва получило «очень большое количество» людей. К месту трагедии стягиваются спасательные команды и бригады медицинской помощи.
Согласно опубликованным видеозаписям, в результате мощного взрыва мог быть полностью уничтожен порт Бейрута, значительные повреждения получили соседние районы.
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