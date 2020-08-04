Бейрут, , 19:46 — REGNUM Не менее шести человек стали жертвами взрыва в порту Бейрута 4 августа, передаёт Al Arabiya.

К настоящему моменту на месте ЧП обнаружены шесть тел.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, два мощных взрыва прогремели в порту Бейрута вечером 4 августа. Практически вся территория порта разрушена, сотни человек ранены.

По одной из версий, взрывы произошли на складе пиротехники. Однако есть предположение, что взорваться могли ракеты, пущенные со стороны Израиля.

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