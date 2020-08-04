Москва, , 18:52 — REGNUM В Москве пожар унёс жизни двух человек, сообщает 4 августа агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Пожарный Дарья Антонова © ИА REGNUM

Происшествие случилось на юге столицы в жилом доме, расположенном по адресу: улица Высокая, дом 16. По данным СМИ, огонь вспыхнул в квартире на первом этаже, два человека погибли.

В ГУ МЧС России по столице добавили, что площадь пожара составила 15 квадратных метров, горели личные вещи и мебель. Возгорание ликвидировано.

Как сообщало ИА REGNUM, сообщение о возгорании моторной части в составе грузового поезда из 80-ти вагонов поступило на пульт МЧС по Пензенской области. Пожар случился на 629-ом км Юго-Восточной железной дороги на перегоне Вертуновская — Тамала Бековского района Пензенской области. На тушение возгорания со станции Ртищево выехал пожарный поезд.