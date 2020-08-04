Тбилиси, , 17:51 — REGNUM Тбилисский городской суд 4 августа вынес меру пресечения сыну бывшего премьер-министра Грузии Зураба Жвании, Бессариону Жвании, и присудил ему заключение под стражу.

Защита на заседании требовала его освобождения под залог на сумму 50 000 лари, с чем суд не согласился.

По информации прокуратуры Грузии, Бессарион (Буса) Жвания обвиняется в попытке умышленного убийства внука грузинского бизнесмена Гоги Топадзе — Левана Топадзе. В доме последнего, которого прокуратура признала пострадавшим, Буса Жвания нанес несколько ножевых ранений Левану Топадзе, в результате чего он до сих пор находится в тяжелом состоянии, в реанимации, после нескольких перенесенных операций. Легкие телесные повреждения получил и сам Буса Жвания, но семья Топадзе подозревает, что подсудимый сам нанес себе эти повреждения.

Правом выступления на судебном заседании Бессарион Жвания не воспользовался. Грузинские СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили, что драка между друзьями началась на почве ревности.

Сыну экс-премьера Грузии грозит лишение свободы сроком от 7 до 15 лет.