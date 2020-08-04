Мумбаи, Индия, , 17:41 — REGNUM После сильного ночного ливня значительная часть индийского Мумбаи оказалась затоплена водой, 4 августа сообщает агентство Associated Press.

Власти города выпустили «красное предупреждение», жителей города просят не выходить на улицы, многие из которых превратились в реки. Частично приостановлено железнодорожное и автомобильное сообщение.

По сообщению Департамента метеорологии Индии, в ближайшие двое суток ливни продолжатся, что может усугубить ситуацию в городе и регионе.

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