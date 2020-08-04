Москва, , 16:59 — REGNUM Из-за эпидемии коронавируса посетители московских магазинов обязаны использовать средства индивидуальной защиты. Как сообщили в пресс-службе департамента торговли и услуг Москвы, за нарушение масочного режима в городе приостановлена работа еще пяти торговых точек.

Игнорирование масочного режима выявлено еще в пяти столичных магазинах. Ранее была приостановлена работа двух супермаркетов «Пятерочка» на востоке города. На этот раз нарушения выявлены в пяти магазинах. Речь идет о супермаркетах «Перекресток» на улице Туристская, 13, «Пятерочка» по адресу 4-й квартал Капотня, дом 3, а также магазинах «Ярче» на Проспекте Вернадского, 62, «Продукты» на Каширском шоссе, 26 и «Орехи-сухофрукты» по адресу улица Горчакова, 11. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента торговли и услуг.

Напомним, что из-за эпидемии коронавируса с 12 мая посетители магазинов и торговых центров обязаны использовать средства индивидуальной защиты. Это правило действует и для любого вида общественного транспорта, а также такси.

Для собственной безопасности пассажиры обязаны использовать маски, респираторы и перчатки. Это позволяет снизить риск заражения коронавирусной инфекцией, подчеркивают санитарные врачи.

Контроль за соблюдением правил безопасности осуществляет ГКУ «Организатор перевозок». Появление в общественном транспорте только в маске или только в перчатках считается нарушением части 4 статьи 3.18.1 КоАП Москвы. Предусмотрен штраф в размере пяти тысяч рублей.

Использовать средства индивидуальной защиты обязаны и на предприятиях. В помещениях нужно надевать маски и перчатки, а также не пренебрегать социальным дистанцированием.

При появлении симптомов ОРВИ сотрудники должны оставаться дома. Для возвращения к работе необходимо предоставить справку от врача или больничный лист.

Требуя от горожан использовать средства индивидуальной защиты, власти Москвы стараются предотвратить новый всплеск заболеваемости коронавирусом.