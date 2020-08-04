Л’Акуила, Италия, , 16:54 — REGNUM Сотрудникам чрезвычайных служб пока не удается справиться с лесными пожарами в окрестностях итальянской Л'Аквилы, передает Adnkronos во вторник, 4 августа.

Ночь с понедельника на вторник жители нескольких городков, расположенных вблизи основных пожаров, провели на улице, опасаясь, что огонь может вплотную подойти к населенным пунктам и перекинуться на дома.

Тушение пожаров продолжается, к работам привлечены дополнительные силы и техника, ситуация будет нормализована, заявили представители местных властей.