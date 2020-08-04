Сиракузы, , 16:49 — REGNUM Жительница итальянского города Сиракузы скончалась в городской больнице от легионеллы, передает Sky во вторник, 4 августа.

Проводится предусмотренная протоколом проверка места ее работы и места жительства, врачи выясняют, где погибшая могла заразиться этой инфекцией.

Приняты определенные меры предосторожности — в частности, в помещении суда, где работала женщина (по профессии — судебный пристав), ограничен доступ к водопроводной воде.

Врачи допускают, что погибшая заразилась легионеллой за пределами Сиракуз.