Бековский район, , 16:45 — REGNUM Сообщение о возгорании моторной части в составе грузового поезда из 80-ти вагонов поступило на пульт МЧС по Пензенской области в 11:10 (мск) во вторник, 4 августа. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Пожар случился на 629-ом км юго-восточной железной дороги на перегоне Вертуновская — Тамала Бековского района Пензенской области. На тушение возгорания со станции Ртищево выехал пожарный поезд. Задержки пассажирских поездов, по информации пресс-службы, не было. Возможна лишь задержка 9−10-ти грузовых составов.

В результате пожара никто не пострадал. Открытое горение ликвидировали в 12:05 (мск) силами 8-ми человек и 3-мя единицами техники.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в июне в молдавском городе Унгены пожарные потушили горящий локомотив. Огнем был частично уничтожен моторный отсек локомотива. Никто не пострадал.

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