Самара, , 15:51 — REGNUM Доследственную проверку по факту гибели слесаря проводят следователи в Башкирии. Об этом 4 августа сообщает пресс-служба республиканского следственного управления Следственного комитета по региону.

По предварительной информации, несчастный случай произошел в г. Стерлитамаке 31 июля текущего года. 26-летний слесарь совхоза «Рощинский» ремонтировал ленточный транспортер. В какой-то момент сработал механизма привода. В результате мужчина получил не совместимые с жизнью травмы.

Отмечается, что по данному факту следователи проводят доследственную проверку по признакам нарушения охраны труда, которое повлекло смерть человека. По результатам проверки действиям лиц, которые были ответственны за соблюдение требований охраны труда, будет дана правовая оценка.

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