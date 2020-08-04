Курган, , 15:41 — REGNUM В Курганской области оштрафовано ООО «Стройиндустрия-7», представитель которой дал взятку бывшему заместителю главы Зауралья Роману Ванюкову. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Установлено, что взятка была дана в 2018 году за обеспечение своевременной оплаты работ, которые ООО «Стройиндустрия-7» выполняла по госконтракту.

Предприятие оштрафовано по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ («Незаконное вознаграждение от имени юридического лица») на один миллион рублей, а в отношении представителя, давшего взятку, рассматривается уголовное дело.

Напомним, в конце июля 2020 года Роман Ванюков приговорён за взяточничество к 11 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и выплатой штрафа в сумме девять миллионов рублей.