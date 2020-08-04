Самара, , 15:28 — REGNUM Командующий Приволжским округом войск национальной гвардии РФ Александр Порядин вручил государственные и ведомственные награды отличившимся офицерам в Самарской области. Об этом 4 августа сообщает пресс-служба управления Росгвардии по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, Александр Порядин поблагодарил личный состав подразделений Росгвардии, дислоцированных в Самарской области за успешное выполнение поставленных задач, а также вручил офицерам награды.

Отмечается, что в числе награжденных был и сотрудник ОМОН на транспорте Управления Росгвардии по региону, который в январе текущего года спас человека провалившегося под лед на реке Волга. Генерал-полковник вручил ему медаль «За спасение».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что командующий Приволжским округом войск национальной гвардии РФ Александр Порядин находится в Самарской области с рабочим визитом.

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