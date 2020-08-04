Красногорск, , 15:26 — REGNUM В результате крушения частного мотодельтаплана в Московской области один человек погиб и ещё один пострадал. Об этом 4 августа рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС РФ.

«В районе 97-го км трассы М-1 упал частный мотодельтаплан. В результате один человек погиб и один пострадал», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы.

Также он указал, что после крушения обоих пилотов летательного аппарата деблокировать из поврежденной машины и что в настоящее время устанавливаются причины произошедшего.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что жесткую посадку на гору Белуха в Алтайском крае совершил вертолет Robinson, в результате результате чего никто не пострадал.