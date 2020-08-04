Горно-Алтайск, , 15:17 — REGNUM Жесткую посадку на гору Белуха в Алтайском крае совершил вертолет Robinson, в результате чего никто не пострадал. Об этом 4 августа сообщает пресс-служба Западно-Сибирского следственного комитета РФ на транспорте.

«Предварительно установлено, что 4 августа 2020 года около 17 часов местного времени воздушное судно Robinson с пилотом и пассажиром на борту совершило жесткую посадку на горе Белуха Республики Алтай», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в результате инцидента никто не пострадал.

Кроме этого, сообщается, что по данному факту Барнаульским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского СУ на транспорте СК РФ начата проверка.

Помимо этого, уточняется, что на место происшествия выехала группа следователей и в настоящее время проводится проверка с целью установления все обстоятельств произошедшего.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что легкомоторный самолет упал 3 августа в английском графстве Восточный Сассекс.