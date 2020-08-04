Ижевск, , 14:47 — REGNUM В Удмуртии после гибели двухлетней девочки под упавшим телевизором по итогам проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

По данным следствия, девочка сама опрокинула на себя подставку с телевизором. Спустя непродолжительное время ребёнок скончался в больнице.

В рамках расследования допрошены родители погибшего ребенка, иные лица, а также назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится все необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный инцидент произошел с трехлетней девочкой в Марий Эл. По предварительным данным, в момент падения телевизора ребёнок находился дома с родителями. С различными травмами ребёнок был госпитализирован.

Читайте также: В Марий Эл ребёнка госпитализировали после падения на него телевизора