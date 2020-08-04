Лос-Анджелес, США, , 14:33 — REGNUM Как минимум четыре человека пострадали в результате стрельбы, произошедшей вечером 3 августа во время вечеринки в Лос-Анджелесе. Об этом 4 августа сообщается в заявлении на сайте пожарного департамента города.

«Пожарному департаменту Лос-Анджелеса поступила информация о стрельбе, (на месте происшествия) были обнаружены трое раненых взрослых», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что всем пострадавшим была оказана помощь и указывается, что двое из пострадавших на данный момент пребывают в критическом состоянии.

При этом отмечается, что ещё один человек травмировался при попытке покинуть место инцидента.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 30 июля стало известно, что жертвами произошедшей на севере города Сент-Луис (штат Миссури) стрельбы стали три человека.