Октябрьский, Башкирия, , 14:19 — REGNUM «Закладчиков» наркотиков осудили к длительному лишению свободы в Башкирии. Об этом 4 августа сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

В суде было установлено, что в прошлом году обвиняемые незаконно купили крупную партию наркотических средств. Наркотики они распространяли через интернет, делая «закладки» в г. Октябрьский. Стражи порядка пресекли их незаконную деятельность в мае прошлого года и изъяли крупную партию наркотиков, а также пакетики для их расфасовки.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам незаконного сбыта наркотических средств группой лиц в крупном размере и покушение на его совершение.

Отмечается, что фигуранты уголовного дела свою вину признали частично.

В результате одного обвиняемого суд приговорил к лишению свободы сроком на 15 лет с отбыванием в колонии строгого режима, а второй был приговорен к 16 годам лишения свободы в колонии общего режима.

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