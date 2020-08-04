Ульяновск, , 14:09 — REGNUM В Ленинском районе Ульяновска вынесен приговор директору одной из строительных компаний, которого обвинили в привлечении средств дольщиков в нарушении требований закона. Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

По данным надзорного ведомства, директор «Север-Строй-Инвеста» в отсутствие разрешения на строительство организовал рекламную интернет-кампанию по привлечению средств жителей на возведение в Ульяновске многоэтажки. Правоохранители установили, что всего в 2016—2018 годах было получено от населения около 9 млн рублей, и обязательства перед гражданами исполнены не были.

Обвинение предъявлено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 200.3 УК РФ («Привлечение средств граждан в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве»). Суд признал злоумышленника виновным, назначив два года исправительных работ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Заволжском районе Ульяновска возбуждено уголовное дело по факту хищения у участников долевого строительства более 98 млн рублей. Правоохранители полагают, что часть средств могла быть потрачена на другие цели.

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