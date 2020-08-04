Колпино, Санкт-Петербург, , 14:14 — REGNUM В городе Колпино (входит в состав Санкт-Петербурга) пожарные потушили кровлю на градирне в промзоне вблизи Ижорских заводов. Об этом 4 августа сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Сообщение о возгорании в Колпино на площади Ленина, 1, поступило на пульт дежурного в 13:24 мск. В градирне размером 15×40 метров загорелась кровля на площади 100 кв. метров. Угрозы обрушения не было.

В 13:45 пожар был ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали, отметили в ГУ МЧС.

К ликвидации пожара привлекалось от МЧС три единицы техники и 15 человек личного состава.

Крупный пожар в этой же градирне, которая находилась на реконструкции, произошел 14 марта 2015 года. Тогда спасатели два часа боролись с огнем, охватившим градирню. К борьбе с огнем привлекались 16 единиц техники МЧС и 65 человек личного состава. Люди не пострадали.